Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Белоруссия теперь официально считается партнером БРИКС. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес его российского коллеги Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Министр иностранных дел республики Максим Рыженков передал документ послу РФ Борису Грызлову.
«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», – пояснили в МИДе.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, национальной безопасности и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.
В конце октября на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани Лукашенко заявил, что Белоруссия в рамках объединения может «сыграть определенную роль» в сферах безопасности, устойчивого развития, преодоления санкций, борьбы с голодом, бедностью, последствиями изменения климата, в гуманитарной, технологической и научных сферах. Он также подтвердил полную готовность к полноправному членству в организации.