Россия и Африка выступили за интернационализацию управления интернетом
Россия и Африка выступают за интернационализацию управления интернетом, говорится в совместном заявлении первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка о мерах по формированию справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности. Документ опубликован на сайте МИД РФ.
«Выступаем за интернационализацию управления интернетом, обеспечение равноправного участия стран в этом процессе при обеспечении целостности, стабильности и безопасности национальных сегментов интернета», – говорится в заявлении.
Стороны также обозначили приверженность формированию справедливой и равноправной системы обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Отмечено, что она должна быть направлена на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов в цифровой сфере, а также «недопущение использования ИКТ для совершения действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности».
Кроме того, Россия и Африка подтвердили важность соблюдения общепризнанных принципов международного права и выработки под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих рамок в области безопасности при использовании ИКТ. Они заявили, что приветствуют запуск в ООН глобального межправительственного реестра контактных пунктов, чтобы наладить деполитизированный диалог между уполномоченными ведомствами и специалистами в сфере безопасности при использовании ИКТ.
Документом подтверждается приверженность сторон уважению суверенитета и суверенного равенства стран в ИКТ-среде. Россия и Африка выступили против односторонних действий, которые могут подорвать международное сотрудничество в указанной сфере.
9–10 ноября в Сочи состоялся Форум партнерства Россия – Африка. Свое участие в мероприятии подтвердили свыше 1500 человек, в числе которых более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.
В приветствии президента России Владимира Путина к участникам форума говорится, что африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с РФ становится более насыщенным. По словам Путина, государства Африки проводят конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, а их роль в решении важных международных вопросов растет.