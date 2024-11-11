Россия и Африка выступили за интернационализацию управления интернетом

Кроме того, Россия и Африка подтвердили важность соблюдения общепризнанных принципов международного права и выработки под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих рамок в области безопасности при использовании ИКТ. Они заявили, что приветствуют запуск в ООН глобального межправительственного реестра контактных пунктов, чтобы наладить деполитизированный диалог между уполномоченными ведомствами и специалистами в сфере безопасности при использовании ИКТ.