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Россия и Африка выступили за интернационализацию управления интернетом

Ведомости

Россия и Африка выступают за интернационализацию управления интернетом, говорится в совместном заявлении первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка о мерах по формированию справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности. Документ опубликован на сайте МИД РФ.

«Выступаем за интернационализацию управления интернетом, обеспечение равноправного участия стран в этом процессе при обеспечении целостности, стабильности и безопасности национальных сегментов интернета», – говорится в заявлении.

Стороны также обозначили приверженность формированию справедливой и равноправной системы обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Отмечено, что она должна быть направлена на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов в цифровой сфере, а также «недопущение использования ИКТ для совершения действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности».

Кроме того, Россия и Африка подтвердили важность соблюдения общепризнанных принципов международного права и выработки под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих рамок в области безопасности при использовании ИКТ. Они заявили, что приветствуют запуск в ООН глобального межправительственного реестра контактных пунктов, чтобы наладить деполитизированный диалог между уполномоченными ведомствами и специалистами в сфере безопасности при использовании ИКТ.

Документом подтверждается приверженность сторон уважению суверенитета и суверенного равенства стран в ИКТ-среде. Россия и Африка выступили против односторонних действий, которые могут подорвать международное сотрудничество в указанной сфере.

9–10 ноября в Сочи состоялся Форум партнерства Россия – Африка. Свое участие в мероприятии подтвердили свыше 1500 человек, в числе которых более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.

В приветствии президента России Владимира Путина к участникам форума говорится, что африканские страны пользуются растущим авторитетом на мировой арене, а сотрудничество государств континента с РФ становится более насыщенным. По словам Путина, государства Африки проводят конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, а их роль в решении важных международных вопросов растет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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