Ассоциация ветеранов спецоперации призвала улучшить систему выплат за ранения

Командир штурмового отделения Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Черный» заявил, что его подразделение считает некорректной действующую систему выплат. По его словам, в отделении есть примеры, когда один военный получил осколочное ранение мягкой ткани и вернулся в строй через несколько дней, а другой военнослужащий наступил на мину «Лепесток» и потерял конечность. Оба пострадавших получили одинаковые выплаты, несмотря на разную тяжесть ранений.