Ассоциация ветеранов спецоперации призвала улучшить систему выплат за ранения
Ассоциация ветеранов специальной военной операции призвала установить добросовестное соизмерение степени тяжести ранений с соответствующими социальными гарантиями. С этой инициативой объединение обратилось к Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ассоциации.
Отмечается, что к объединению обращаются бойцы, указывающие на необходимость введения более справедливой системы выплат по ранениям в зависимости от их степени тяжести. Ассоциация считает верным предусмотреть такую градацию выплат. Легкое ранение является ранением без инвалидизации. Это должно отличаться от тяжелого ранения или увечья, повлекшего за собой инвалидность.
«Самое главное, что государство предоставит больше поддержки воинам, получившим серьезные увечья при исполнении своего долга по защите Родины. Такие участники и ветераны СВО, в том числе прошедшие через ампутации конечностей, должны получить максимальную поддержку от страны», – говорится в сообщении.
Командир штурмового отделения Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Черный» заявил, что его подразделение считает некорректной действующую систему выплат. По его словам, в отделении есть примеры, когда один военный получил осколочное ранение мягкой ткани и вернулся в строй через несколько дней, а другой военнослужащий наступил на мину «Лепесток» и потерял конечность. Оба пострадавших получили одинаковые выплаты, несмотря на разную тяжесть ранений.
В январе 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для военных, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время боевых действий единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.