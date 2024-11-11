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Ассоциация ветеранов спецоперации призвала улучшить систему выплат за ранения

Ведомости

Ассоциация ветеранов специальной военной операции призвала установить добросовестное соизмерение степени тяжести ранений с соответствующими социальными гарантиями. С этой инициативой объединение обратилось к Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ассоциации.

Отмечается, что к объединению обращаются бойцы, указывающие на необходимость введения более справедливой системы выплат по ранениям в зависимости от их степени тяжести. Ассоциация считает верным предусмотреть такую градацию выплат. Легкое ранение является ранением без инвалидизации. Это должно отличаться от тяжелого ранения или увечья, повлекшего за собой инвалидность.

«Самое главное, что государство предоставит больше поддержки воинам, получившим серьезные увечья при исполнении своего долга по защите Родины. Такие участники и ветераны СВО, в том числе прошедшие через ампутации конечностей, должны получить максимальную поддержку от страны», – говорится в сообщении.

Командир штурмового отделения Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Черный» заявил, что его подразделение считает некорректной действующую систему выплат. По его словам, в отделении есть примеры, когда один военный получил осколочное ранение мягкой ткани и вернулся в строй через несколько дней, а другой военнослужащий наступил на мину «Лепесток» и потерял конечность. Оба пострадавших получили одинаковые выплаты, несмотря на разную тяжесть ранений.

В январе 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для военных, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время боевых действий единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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