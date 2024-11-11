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Экс-глава ICE Хоман будет отвечать за безопасность границ США при Трампе

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет отвечать за безопасность на границах в его новой администрации. Об этом Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth.

В сообщении Трамп назвал Хомана «царем границы», уточнив, что он будет отвечать за южную, северную границу, всю морскую и авиационную безопасность, а также депортировать нелегальных мигрантов из США. Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из ключевых тем своей предвыборной программы. Он активно критиковал администрацию действующего президента-демократа Джо Байдена. Так, Трамп утверждал, что за время президентства Байдена в страну нелегально въехали 21 млн мигрантов. В Los Angeles Times подсчитали, что приграничные службы США зафиксировали только 10 млн высылок, и даже по самым «консервативным» прогнозам республиканцев в конгрессе и сенате в стране остается еще около 2 млн нелегальных мигрантов.

10 ноября The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер может возглавить Пентагон в администрации избранного президента. Среди других кандидатов на должность главы ведомства также числился бывший госсекретарь Майк Помпео, но 10 ноября Трамп сообщил на своей странице в X, что Помпео не войдет во вторую администрацию республиканца. Миллер исполнял обязанности министра обороны США в администрации Трампа с 9 ноября 2020 г. по 20 января 2021 г.

10 ноября также стало известно, что Трамп не будет приглашать в свою администрацию экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли. Politico после победы Трампа 6 ноября назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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