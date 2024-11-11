Экс-глава ICE Хоман будет отвечать за безопасность границ США при Трампе

В сообщении Трамп назвал Хомана «царем границы», уточнив, что он будет отвечать за южную, северную границу, всю морскую и авиационную безопасность, а также депортировать нелегальных мигрантов из США. Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из ключевых тем своей предвыборной программы. Он активно критиковал администрацию действующего президента-демократа Джо Байдена. Так, Трамп утверждал, что за время президентства Байдена в страну нелегально въехали 21 млн мигрантов. В Los Angeles Times подсчитали, что приграничные службы США зафиксировали только 10 млн высылок, и даже по самым «консервативным» прогнозам республиканцев в конгрессе и сенате в стране остается еще около 2 млн нелегальных мигрантов.