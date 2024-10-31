WSJ: союзники Трампа направляют усилия на борьбу с нелегальной миграцией

Различные советники, включая Стивена Миллера, которого издание называет «архитектором» миграционной политики Трампа, когда последний занимал пост президента США, и общественная организация республиканца «Америка прежде всего» готовили акты, распоряжения и инструкции для будущего министра внутренних дел США. Трамп еще не объявлял кандидатуру. Издание Los Angeles Times 31 октября сообщило, что основные тезисы Трампа о нелегальной миграции могут быть «раздуты». Так, Трамп утверждал, что за время президента демократа Джо Байдена в страну нелегально въехали 21 млн мигрантов. В издании подсчитали, что приграничные службы США зафиксировали только 10 млн высылок, и даже по самым «консервативным» прогнозам республиканцев в конгрессе и сенате в стране остается еще около 2 млн нелегальных мигрантов.