WSJ: союзники Трампа направляют усилия на борьбу с нелегальной миграцией
Советники и союзники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа направляют усилия на борьбу с нелегальной миграцией. Эта тема была «флагманом» предвыборной программы Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Различные советники, включая Стивена Миллера, которого издание называет «архитектором» миграционной политики Трампа, когда последний занимал пост президента США, и общественная организация республиканца «Америка прежде всего» готовили акты, распоряжения и инструкции для будущего министра внутренних дел США. Трамп еще не объявлял кандидатуру. Издание Los Angeles Times 31 октября сообщило, что основные тезисы Трампа о нелегальной миграции могут быть «раздуты». Так, Трамп утверждал, что за время президента демократа Джо Байдена в страну нелегально въехали 21 млн мигрантов. В издании подсчитали, что приграничные службы США зафиксировали только 10 млн высылок, и даже по самым «консервативным» прогнозам республиканцев в конгрессе и сенате в стране остается еще около 2 млн нелегальных мигрантов.
Точно так же издание приходит к выводам, что мигранты не «крадут» рабочие места у американцев, а даже наоборот – поддерживают рынок в «тонусе» и создают рост вакантных мест в других областях. Также не оправдался тезис Трампа о жестокости преступлений, совершенных мигрантами. Как показали графики, объем преступлений не увеличился и не снизился при Байдене.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. В середине октября издание The Wall Street Journal опубликовало результаты ежеквартального опроса экономистов, согласно которым инфляция, процентные ставки и дефицит будут выше при возможном президентстве Трампа, чем при политике Харрис.