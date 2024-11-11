В первом ток-шоу о нацпроектах выступит зампред правительства Хуснуллин

В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития страны. Документ затрагивает период до 2030 г. и перспективу до 2036 г. Основными целями названы сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также воспитание патриотичной и социально ответственной личности.