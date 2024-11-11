В первом ток-шоу о нацпроектах выступит зампред правительства Хуснуллин
В первом открытом диалоге на тему «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре (НЦ) «Россия» примет участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщила пресс-служба НЦ.
Мероприятие состоится 13 ноября в рамках серии открытых диалогов с участием вице-премьеров. Кроме Хуснуллина выступят и представители федеральных органов власти, региональные спикеры и представители бизнеса, отмечается в сообщении.
Каждая встреча посвящена одной из национальных целей развития, определенных указом президента России Владимира Путина.
В серии мероприятий участвуют все вице-премьеры, ответственные за достижение национальных целей развития. Предполагается, что граждане смогут задать вопросы гостям через сайт, по телефону и видеосвязи.
В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития страны. Документ затрагивает период до 2030 г. и перспективу до 2036 г. Основными целями названы сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
Хуснуллин в правительстве курирует вопросы в области создания комфортной и безопасной среды для жизни.