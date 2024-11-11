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В первом ток-шоу о нацпроектах выступит зампред правительства Хуснуллин

Ведомости

В первом открытом диалоге на тему «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре (НЦ) «Россия» примет участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщила пресс-служба НЦ.

Мероприятие состоится 13 ноября в рамках серии открытых диалогов с участием вице-премьеров. Кроме Хуснуллина выступят и представители федеральных органов власти, региональные спикеры и представители бизнеса, отмечается в сообщении.

Каждая встреча посвящена одной из национальных целей развития, определенных указом президента России Владимира Путина.

В серии мероприятий участвуют все вице-премьеры, ответственные за достижение национальных целей развития. Предполагается, что граждане смогут задать вопросы гостям через сайт, по телефону и видеосвязи.

В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития страны. Документ затрагивает период до 2030 г. и перспективу до 2036 г. Основными целями названы сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Хуснуллин в правительстве курирует вопросы в области создания комфортной и безопасной среды для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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