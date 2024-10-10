Вице-премьеры России выступят в серии ток-шоу

Вице-премьеры России выступят в серии ток-шоуОсновная задача – рассказать людям, в чем заключаются национальные цели, которые реализуются с подачи Владимира Путина
Из 10 заместителей премьер-министра Михаила Мишустина семь до конца 2024 г. выступят в необычном для себя формате. Все вице-премьеры, кроме Виталия Савельева (отвечает за транспорт), Алексея Оверчука (международные отношения) и Юрия Трутнева (Арктика и Дальний Восток), ответят на вопросы граждан в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России». Об этом сообщили «Ведомостям» в дирекции АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», которая организует запись программы. «Россия» обещает мультиформатность ток-шоу: жители смогут задать вопросы гостям через сайт, по телефону и видеосвязи.
Где именно, помимо сайта «России» и ее социальных сетей, будет распространяться передача – говорить преждевременно. Но там не исключают, что транслировать ее будут на телевидении, однако будет ли там организован прямой эфир – еще обсуждается. Программа будет посвящена целям развития страны, которые своим указом определил президент Владимир Путин. И примут участие в ней те члены правительства, которые курируют работу по достижению национальных целей: это первый вице-премьер Денис Мантуров и обычные вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко (см. врез).
В ток-шоу «ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», сообщила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. На базе дирекции, которая организовала большую выставку на ВДНХ (проходила с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г.), по распоряжению Путина создается одноименный национальный центр, который разместится на площадках «Экспоцентра» в Москве.
Указ главы государства о национальных целях предельно важен для страны, а опыт выставки как интерактивной площадки для общения зарекомендовал себя, считает политолог Александр Асафов. «Несмотря на достаточно подробное изложение президентом в послании положений указа, у населения и экспертов не хватает понимания, что это такое и как это работает: ни по национальным целям, ни по нацпроектам», – сказал он. По мнению Асафова, инициатива с ток-шоу «здравая, своевременная и необходимая», поскольку параметры оценки достижимости национальных целей ориентируются не на «кубометры и миллиарды», а на отношение людей – насколько они сочтут нацпроект реализованным и полезным.
Что такое наццели и кто их курирует
В мае глава государства подписал указ о национальных целях развития страны. Документ затрагивает период до 2030 г. и перспективу до 2036 г. Основными целями названы сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Хуснуллин в правительстве курирует вопросы в области создания комфортной и безопасной среды для жизни. Патрушев отвечает за достижение целей в сфере экологии, Новак – за развитие экономики. Область работы Чернышенко – развитие потенциала и талантов граждан России. Над сохранением населения и укреплением здоровья работает Голикова. Григоренко отвечает за цифровую трансформацию, а первый вице-премьер Мантуров – за технологическое лидерство.
Ток-шоу напоминает инициативу по продвижению наццелей и нацпроектов, о которых люди знают довольно мало, заявил социолог Денис Волков. Такой формат, вероятно, повысит информированность населения об этих документах. К примеру, по данным сентябрьского опроса ВЦИОМа, всего 73% респондентов положительно отвечают на вопрос о том, знают ли они о нацпроектах. Но лишь 15% опрошенных «знают хорошо» о них. Формат ток-шоу нужен для того, чтобы взглянуть на нацпроекты по-новому, при этом он предполагает коммуникацию с некоторой долей провокации, сказал политолог Александр Немцев, подчеркивая, что многие вице-премьеры практически не проявляли себя в качестве публичных людей.
Создание ток-шоу – это желание показать, что при неком «вакууме» идеи относительно образа будущего, о котором говорится в последнее время, не утратили актуальность, а властям есть что предложить, говорит политолог Михаил Виноградов. «Человечество в целом переживает пониженный интерес к теме будущего, и Россия в том числе. Более того, образ будущего требуется позитивный, а не апокалиптический», – сказал он. По словам Виноградова, важно визуализировать представление о том, что национальные цели создают «ажиотаж вокруг будущего».