Вице-премьеры России выступят в серии ток-шоу

Ток-шоу напоминает инициативу по продвижению наццелей и нацпроектов, о которых люди знают довольно мало, заявил социолог Денис Волков. Такой формат, вероятно, повысит информированность населения об этих документах. К примеру, по данным сентябрьского опроса ВЦИОМа, всего 73% респондентов положительно отвечают на вопрос о том, знают ли они о нацпроектах. Но лишь 15% опрошенных «знают хорошо» о них. Формат ток-шоу нужен для того, чтобы взглянуть на нацпроекты по-новому, при этом он предполагает коммуникацию с некоторой долей провокации, сказал политолог Александр Немцев, подчеркивая, что многие вице-премьеры практически не проявляли себя в качестве публичных людей.