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Мантуров заявил о заинтересованности России в расширении авиасообщения с Индией

Ведомости

Россия имеет заинтересованность в расширении авиасообщения с Индией, в частности, в возобновлении рейсов индийских авиакомпаний. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Мантуров добавил, что РФ рассчитывает на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети и на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков. По его словам, на сегодняшний день полеты в Индию осуществляет только российский «Аэрофлот».

10 ноября посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Джефф Макетука сообщил ТАСС о заинтересованности в запуске прямых рейсов с Россией. Ранее, 5 сентября, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания ВЭФ-2024 заявил, что власти страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга.

В августе глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство совместно с Министерством транспорта прорабатывает запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией. Сообщалось также, что МИД РФ ведет переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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