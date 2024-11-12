Мантуров заявил о заинтересованности России в расширении авиасообщения с Индией
Россия имеет заинтересованность в расширении авиасообщения с Индией, в частности, в возобновлении рейсов индийских авиакомпаний. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
«Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Мантуров добавил, что РФ рассчитывает на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети и на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков. По его словам, на сегодняшний день полеты в Индию осуществляет только российский «Аэрофлот».
10 ноября посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Джефф Макетука сообщил ТАСС о заинтересованности в запуске прямых рейсов с Россией. Ранее, 5 сентября, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания ВЭФ-2024 заявил, что власти страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга.
В августе глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство совместно с Министерством транспорта прорабатывает запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией. Сообщалось также, что МИД РФ ведет переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму.