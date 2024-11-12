Мантуров заявил о заинтересованности России в расширении авиасообщения с Индией

10 ноября посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Джефф Макетука сообщил ТАСС о заинтересованности в запуске прямых рейсов с Россией. Ранее, 5 сентября, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания ВЭФ-2024 заявил, что власти страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга.