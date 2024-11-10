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Посол ЮАР заявил о желании страны запустить прямое авиасообщение с РФ

Ведомости

Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в запуске прямых рейсов с Россией, сообщил ТАСС посол страны в Москве Мзувукиле Джефф Макетука на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

«Мы сохраняем большой интерес к запуску прямых рейсов с Россией», – сказал он.

В октябре президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Встреча стала третьей в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани. Среди перспективных сфер сотрудничества между странами Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.

9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. МИД России сообщил, что во второй день мероприятия на полях первой министерской конференции прошла встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с замминистра международных отношений и сотрудничества ЮАР Анной Танди Моракой.

Стороны обсудили вопросы развития российско-южноафриканского стратегического партнерства и подтвердили нацеленность на углубление политического диалога и координацию действий в ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних форматах, сообщил российский МИД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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