Посол ЮАР заявил о желании страны запустить прямое авиасообщение с РФ

9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. МИД России сообщил, что во второй день мероприятия на полях первой министерской конференции прошла встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с замминистра международных отношений и сотрудничества ЮАР Анной Танди Моракой.