Посол ЮАР заявил о желании страны запустить прямое авиасообщение с РФ
Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в запуске прямых рейсов с Россией, сообщил ТАСС посол страны в Москве Мзувукиле Джефф Макетука на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
«Мы сохраняем большой интерес к запуску прямых рейсов с Россией», – сказал он.
В октябре президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Встреча стала третьей в рамках саммита БРИКС, который проходил в Казани. Среди перспективных сфер сотрудничества между странами Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.
9–10 ноября в Сочи проходит Форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. МИД России сообщил, что во второй день мероприятия на полях первой министерской конференции прошла встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с замминистра международных отношений и сотрудничества ЮАР Анной Танди Моракой.
Стороны обсудили вопросы развития российско-южноафриканского стратегического партнерства и подтвердили нацеленность на углубление политического диалога и координацию действий в ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних форматах, сообщил российский МИД.