Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой
Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщили в Кремле. Эта встреча стала третьей в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани.
В начале встречи Путин напомнил, что в текущем году Россия приняла у ЮАР эстафету председательства в объединении – она выстраивала дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов на предыдущем саммите в Йоханнесбурге. «Приоритетное внимание уделялась органичной интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру БРИКС, в тесном контакте с южноафриканскими друзьями работали над согласованием модальности учреждений категории государств-партнеров», – сказал он.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г.
Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что у Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч.