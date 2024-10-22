Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

В начале встречи Путин напомнил, что в текущем году Россия приняла у ЮАР эстафету председательства в объединении – она выстраивала дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов на предыдущем саммите в Йоханнесбурге. «Приоритетное внимание уделялась органичной интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру БРИКС, в тесном контакте с южноафриканскими друзьями работали над согласованием модальности учреждений категории государств-партнеров», – сказал он.