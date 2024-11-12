Путин встретился с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильевым

«Кстати, на выборах это очень хорошо сказалось, они [люди] пришли в эти школы [на участки для голосования], которые сами ремонтировали, по общественным пространствам, которые по их просьбе делали, по улицам. Конечно, они среагировали так, как могли и должны были среагировать нормальные люди», – добавил он. Путин добавил, что люди видят результат, «если он есть».