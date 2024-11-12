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Путин встретился с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщили в Кремле.

Начиная встречу, Васильев напомнил, что Путин советовал депутатам «уйти от популизма». «Мы ушли от него. Может, даже и не хотел кто-то, но мы сейчас ушли, потому что мы с правительством в одной упряжке и вместе отвечаем и за успехи, и за провалы», – сказал депутат.

Сейчас депутаты активно участвую в подготовке бюджета на следующие три года, сообщил глава фракции ЕР в нижней палате. Васильев добавил, что в Госдуме также обсуждают организацию депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.

«Кстати, на выборах это очень хорошо сказалось, они [люди] пришли в эти школы [на участки для голосования], которые сами ремонтировали, по общественным пространствам, которые по их просьбе делали, по улицам. Конечно, они среагировали так, как могли и должны были среагировать нормальные люди», – добавил он. Путин добавил, что люди видят результат, «если он есть».

14 декабря пройдет съезд партии «Единая Россия». Председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии говорил, что «нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего».

Встреча станет первой после смены секретаря генсовета «Единой России» – 15 июня с поста секретаря генсовета ЕР ушел Андрей Турчак (4 июня занял пост врио главы Республики Алтай, с 3 октября – должность главы республики), сейчас врио секретаря назначен Владимир Якушев.

Прошлый съезд состоялся 17 декабря 2023 г. На нем партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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