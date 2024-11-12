Путин встретился с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщили в Кремле.
Начиная встречу, Васильев напомнил, что Путин советовал депутатам «уйти от популизма». «Мы ушли от него. Может, даже и не хотел кто-то, но мы сейчас ушли, потому что мы с правительством в одной упряжке и вместе отвечаем и за успехи, и за провалы», – сказал депутат.
Сейчас депутаты активно участвую в подготовке бюджета на следующие три года, сообщил глава фракции ЕР в нижней палате. Васильев добавил, что в Госдуме также обсуждают организацию депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.
«Кстати, на выборах это очень хорошо сказалось, они [люди] пришли в эти школы [на участки для голосования], которые сами ремонтировали, по общественным пространствам, которые по их просьбе делали, по улицам. Конечно, они среагировали так, как могли и должны были среагировать нормальные люди», – добавил он. Путин добавил, что люди видят результат, «если он есть».
14 декабря пройдет съезд партии «Единая Россия». Председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии говорил, что «нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего».
Встреча станет первой после смены секретаря генсовета «Единой России» – 15 июня с поста секретаря генсовета ЕР ушел Андрей Турчак (4 июня занял пост врио главы Республики Алтай, с 3 октября – должность главы республики), сейчас врио секретаря назначен Владимир Якушев.
Прошлый съезд состоялся 17 декабря 2023 г. На нем партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.