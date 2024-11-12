Движение транспорта на мостах в Абхазии возобновилось после протестов
Сторонники оппозиции в Абхазии прекратили акцию протеста, сообщает ТАСС. Движение на мостах, которые ранее были перекрыты, возобновилось. Движение на Верхнегумистинском мосту регулируют сотрудники ГАИ.
«Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им [задержанным] поддержку и показать властям свое единство», – приводит агентство слова представителя оппозиции Левана Микаа.
До этого абхазское агентство «Апсныпресс» сообщало, что Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по административным делам в отношении трех задержанных. Им вменялось мелкое хулиганство. По данным ТАСС, шесть задержанных оппозиционеров освобождены.
Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 г. Адгур Ардзинба объявил перед митингующими, что 13 ноября состоится встреча с депутатами парламента Сухума и Сухумского района.
11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщал генпрокурор Адгур Агрба. Впоследствии их задержали. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц уточнял, что задержанные возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе.
Собрание было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После задержания активистов представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступали против ратификации соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Протестующие перекрыли три моста, ведущие в Сухум: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Разблокировать движение они обещали только после освобождения задержанных.