Движение транспорта на мостах в Абхазии возобновилось после протестов

Собрание было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После задержания активистов представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступали против ратификации соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Протестующие перекрыли три моста, ведущие в Сухум: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Разблокировать движение они обещали только после освобождения задержанных.