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Движение транспорта на мостах в Абхазии возобновилось после протестов

Ведомости

Сторонники оппозиции в Абхазии прекратили акцию протеста, сообщает ТАСС. Движение на мостах, которые ранее были перекрыты, возобновилось. Движение на Верхнегумистинском мосту регулируют сотрудники ГАИ.

«Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им [задержанным] поддержку и показать властям свое единство», – приводит агентство слова представителя оппозиции Левана Микаа.

До этого абхазское агентство «Апсныпресс» сообщало, что Сухумский городской суд прекратил судопроизводство по административным делам в отношении трех задержанных. Им вменялось мелкое хулиганство. По данным ТАСС, шесть задержанных оппозиционеров освобождены.

Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 г. Адгур Ардзинба объявил перед митингующими, что 13 ноября состоится встреча с депутатами парламента Сухума и Сухумского района.

11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщал генпрокурор Адгур Агрба. Впоследствии их задержали. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц уточнял, что задержанные возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе.

Собрание было посвящено российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности. После задержания активистов представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступали против ратификации соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Протестующие перекрыли три моста, ведущие в Сухум: Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. Разблокировать движение они обещали только после освобождения задержанных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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