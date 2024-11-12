Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «Большой двадцатки», чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». «Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал тогда он, добавив, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.