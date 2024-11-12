Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕПМИД РФ Марат Бердыев.

«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Владимировича Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», – написал Бердыев в своем Telegram-канале.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В начале октябре «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия ожидает приезда Путина на мероприятие и направила соответствующее приглашение.

18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «Большой двадцатки», чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». «Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал тогда он, добавив, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию МУС, который в марте 2023 г. выдал ордер на арест Путина. Российский лидер заявлял, что МУС не имеет универсального значения: это международная организация, юрисдикцию которой РФ не признает – так же, как и многие другие страны мира.

В 2023 г. Лавров представлял Россию на саммите G20 в Индии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных