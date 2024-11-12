Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕПМИД РФ Марат Бердыев.
«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Владимировича Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», – написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В начале октябре «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. писали, что Бразилия ожидает приезда Путина на мероприятие и направила соответствующее приглашение.
18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «Большой двадцатки», чтобы не срывать его. Глава государства напомнил, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». «Даже если исключить МУС (Международный уголовный суд), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди», – сказал тогда он, добавив, что Москва найдет, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.
Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию МУС, который в марте 2023 г. выдал ордер на арест Путина. Российский лидер заявлял, что МУС не имеет универсального значения: это международная организация, юрисдикцию которой РФ не признает – так же, как и многие другие страны мира.
В 2023 г. Лавров представлял Россию на саммите G20 в Индии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».