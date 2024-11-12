ТАСС: Таиланд получил приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер
Таиланд получил приглашение стать страной-партнером БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
«Да, Таиланд был приглашен стать партнером», – сказал собеседник агентства.
11 июня министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонгса передал главе МИД России Сергею Лаврову официальное письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. Встреча состоялась в рамках «Диалога БРИКС с развивающимися странами» в Нижнем Новгороде.
Саммит БРИКС прошел 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, национальной безопасности, и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.