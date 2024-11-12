Нетаньяху: стоимость запущенных 1 октября Ираном ракет составила $2,3 млрд
Стоимость ракет, выпущенных Ираном по Израилю 1 октября, составляет $2,3 млрд, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к иранцам. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.
«С тех пор, как мы последний раз говорили, режим Али Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила $2,3 млрд», – привела слова Нетаньяху его канцелярия.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Axios со ссылкой на источники писало, что атака Израиля парализовала производство ракет в Иране.