Нетаньяху: стоимость запущенных 1 октября Ираном ракет составила $2,3 млрд

«С тех пор, как мы последний раз говорили, режим Али Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны... Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила $2,3 млрд», – привела слова Нетаньяху его канцелярия.