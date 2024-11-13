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ВЦИОМ: более 30% россиян ожидают улучшения отношений с США при Трампе

Ведомости

Треть опрошенных россиян (33%) ожидают улучшения российско-американских отношений в ходе президентства Дональда Трампа. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 8 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Четверо из десяти россиян ожидают изменений в двусторонних отношениях между Россией и США в связи с возвращением республиканца Трампа в Белый дом (39%), в том числе 33% – изменений к лучшему и только 6% – к худшему, говорится в публикации.

46% опрошенных при этом не ожидают изменений в отношениях между Россией и США. «Трамп воспринимается как гораздо более дружественный России президент США, чем [44-й президент США, демократ Барак] Обама и, тем более, [46-й президент, демократ Джо] Байден: надежды на улучшение двусторонних отношений между странами при них декларировали 25% (в 2012 г.) и 12% (в 2021 г.) соответственно», – сообщили во ВЦИОМе.

В этом году россияне следили за выборами в США меньше, чем в 2016 г. За президентской гонкой внимательно следили 18% (против 24% в 2016 г.), периодически следили за выборами 51% опрошенных (против 45%). Впрочем, результаты президентских выборов этого года заслужили больше доверия россиян, чем предыдущие – о демократичности и свободе выборов 2020 г. заявляли только 12% – втрое меньше, чем в 2024 г.

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил республиканца с победой на следующий день после объявления результатов голосования в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай». Российский лидер также заявил, что поведение Трампа после покушения произвело на него впечатление.

В августе 2024 г. в интервью миллиардеру Илону Маску Трамп заявил, что надеется наладить отношения с президентом России Путиным в случае переизбрания. Летом Трамп также заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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