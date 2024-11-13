ВЦИОМ: более 30% россиян ожидают улучшения отношений с США при Трампе
Треть опрошенных россиян (33%) ожидают улучшения российско-американских отношений в ходе президентства Дональда Трампа. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 8 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Четверо из десяти россиян ожидают изменений в двусторонних отношениях между Россией и США в связи с возвращением республиканца Трампа в Белый дом (39%), в том числе 33% – изменений к лучшему и только 6% – к худшему, говорится в публикации.
46% опрошенных при этом не ожидают изменений в отношениях между Россией и США. «Трамп воспринимается как гораздо более дружественный России президент США, чем [44-й президент США, демократ Барак] Обама и, тем более, [46-й президент, демократ Джо] Байден: надежды на улучшение двусторонних отношений между странами при них декларировали 25% (в 2012 г.) и 12% (в 2021 г.) соответственно», – сообщили во ВЦИОМе.
В этом году россияне следили за выборами в США меньше, чем в 2016 г. За президентской гонкой внимательно следили 18% (против 24% в 2016 г.), периодически следили за выборами 51% опрошенных (против 45%). Впрочем, результаты президентских выборов этого года заслужили больше доверия россиян, чем предыдущие – о демократичности и свободе выборов 2020 г. заявляли только 12% – втрое меньше, чем в 2024 г.
Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил республиканца с победой на следующий день после объявления результатов голосования в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай». Российский лидер также заявил, что поведение Трампа после покушения произвело на него впечатление.
В августе 2024 г. в интервью миллиардеру Илону Маску Трамп заявил, что надеется наладить отношения с президентом России Путиным в случае переизбрания. Летом Трамп также заявил в интервью Bloomberg, что думал о смягчении санкций против России в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине.