ВЦИОМ: более 30% россиян ожидают улучшения отношений с США при Трампе

В этом году россияне следили за выборами в США меньше, чем в 2016 г. За президентской гонкой внимательно следили 18% (против 24% в 2016 г.), периодически следили за выборами 51% опрошенных (против 45%). Впрочем, результаты президентских выборов этого года заслужили больше доверия россиян, чем предыдущие – о демократичности и свободе выборов 2020 г. заявляли только 12% – втрое меньше, чем в 2024 г.