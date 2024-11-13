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Захарова обвинила ФРГ в неблагодарности к России за помощь в объединении страны

Ведомости

Власти Германии платят России неблагодарностью за помощь в объединении востока и запада страны, что выражается в поставках оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, и способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», – сказал Захарова.

Парламент ФРГ в октябре одобрил дополнительное выделение средств Украине объемом 400 млн евро, сообщал руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

В середине октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил, что Берлин передал Киеву очередной пакет помощи общей стоимостью в 600 млн евро. В него вошли ракетные комплексы IRIS-T SLM, БМП, танки, танковые гаубицы, артиллерийские снаряды, а также беспилотники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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