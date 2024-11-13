Захарова обвинила ФРГ в неблагодарности к России за помощь в объединении страны

«Немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, и способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», – сказал Захарова.