Захарова обвинила ФРГ в неблагодарности к России за помощь в объединении страны
Власти Германии платят России неблагодарностью за помощь в объединении востока и запада страны, что выражается в поставках оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Немцы должны знать, что наша страна была "за" и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, и способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», – сказал Захарова.
Парламент ФРГ в октябре одобрил дополнительное выделение средств Украине объемом 400 млн евро, сообщал руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
В середине октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил, что Берлин передал Киеву очередной пакет помощи общей стоимостью в 600 млн евро. В него вошли ракетные комплексы IRIS-T SLM, БМП, танки, танковые гаубицы, артиллерийские снаряды, а также беспилотники.