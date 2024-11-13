Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 16 ноября

Си и Байден планируют обсудить более открытую линию общения, которую они выработали в отношении потенциальных военных конфликтов, а также усилия по борьбе с распространением наркотиков, изменение климата и искусственный интеллект. Ожидается, что президент США в разговоре с председателем КНР затронет конфликт на Украине и обстановку в Южно-Китайском море.