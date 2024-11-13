Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 16 ноября
Президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу, 16 ноября, сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных представителей Белого дома. Встреча пройдет в городе Лима, Перу.
Лидеры двух стран увидятся в момент, когда Байден находится в процессе передачи власти республиканцу Дональду Трампу, отмечается в публикации. Избранный президент в ходе предвыборной кампании пригрозил введением крупных пошлин и может занять «более враждебную позицию» по отношению к Пекину, пишет WP.
«Чиновники администрации Байдена перечислили ряд тем, которые он планирует обсудить, но главным вопросом на встрече будет то, что Трамп планирует сделать после вступления в должность 20 января, – вопрос, на который Байден не имеет большого влияния», – говорится в статье.
Си и Байден планируют обсудить более открытую линию общения, которую они выработали в отношении потенциальных военных конфликтов, а также усилия по борьбе с распространением наркотиков, изменение климата и искусственный интеллект. Ожидается, что президент США в разговоре с председателем КНР затронет конфликт на Украине и обстановку в Южно-Китайском море.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Победу на них одержал Трамп, главным его соперником была действующий вице-президент Камала Харрис. 13 ноября Трамп впервые после своего первого президентского срока встретился с Байденом в Белом доме. Они согласились с необходимостью мирной передачи власти. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.