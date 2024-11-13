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Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 16 ноября

Ведомости

Президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу, 16 ноября, сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных представителей Белого дома. Встреча пройдет в городе Лима, Перу.

Лидеры двух стран увидятся в момент, когда Байден находится в процессе передачи власти республиканцу Дональду Трампу, отмечается в публикации. Избранный президент в ходе предвыборной кампании пригрозил введением крупных пошлин и может занять «более враждебную позицию» по отношению к Пекину, пишет WP.

«Чиновники администрации Байдена перечислили ряд тем, которые он планирует обсудить, но главным вопросом на встрече будет то, что Трамп планирует сделать после вступления в должность 20 января, – вопрос, на который Байден не имеет большого влияния», – говорится в статье.

Си и Байден планируют обсудить более открытую линию общения, которую они выработали в отношении потенциальных военных конфликтов, а также усилия по борьбе с распространением наркотиков, изменение климата и искусственный интеллект. Ожидается, что президент США в разговоре с председателем КНР затронет конфликт на Украине и обстановку в Южно-Китайском море.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Победу на них одержал Трамп, главным его соперником была действующий вице-президент Камала Харрис. 13 ноября Трамп впервые после своего первого президентского срока встретился с Байденом в Белом доме. Они согласились с необходимостью мирной передачи власти. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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