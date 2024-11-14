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Захарова: прогнозы России относительно превращения ЕС в военный блок сбылись

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о превращении Евросоюза в военный блок, заявила, что прогнозы РФ на этот счет сбылись. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», – говорится в сообщении. До этого Боррель заявлял, что смена американской администрации требует превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, который будет дополнять Североатлантический альянс.

5 ноября в США состоялись президентские выборы, их победителем стал республиканец Дональд Трамп. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.

В конце августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине. Тогда же стало известно, что кабмин Польши, в частности, принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону – речь идет о более 186 млрд злотых ($48,2 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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