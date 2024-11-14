Захарова: прогнозы России относительно превращения ЕС в военный блок сбылись

5 ноября в США состоялись президентские выборы, их победителем стал республиканец Дональд Трамп. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.