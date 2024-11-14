Захарова: прогнозы России относительно превращения ЕС в военный блок сбылись
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о превращении Евросоюза в военный блок, заявила, что прогнозы РФ на этот счет сбылись. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», – говорится в сообщении. До этого Боррель заявлял, что смена американской администрации требует превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, который будет дополнять Североатлантический альянс.
5 ноября в США состоялись президентские выборы, их победителем стал республиканец Дональд Трамп. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.
В конце августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что страны Евросоюза увеличили свои расходы на оборону до 300 млрд евро после начала спецоперации России на Украине. Тогда же стало известно, что кабмин Польши, в частности, принял проект государственного бюджета на следующий год, в котором запланированы рекордные расходы на оборону – речь идет о более 186 млрд злотых ($48,2 млрд).