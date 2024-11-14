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Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского

Ведомости

Программа президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которой всем гражданам страны выдадут по 1000 гривен на оплату украинских товаров и услуг, станет причиной отказа партнеров от дальнейшей поддержки. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко считает, что, раздавая по 1000 гривен, нынешние власти Украины пытаются дать взятку избирателям, покупая их лояльность.

«Партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своих налогоплательщиков, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем – за лояльность», – заявил экс-президент Украины.

13 ноября  The Economist сообщил, что на Украине началась подготовка к возможным выборам президента, предполагаемая дата – 25 мая 2025 г. Согласно закрытым внутренним опросам, популярность Зеленского значительно снизилась и эти выборы при нынешнем раскладе действующий президент бы проиграл. Общество больше не воспринимает его как яркого лидера военного времени. Его главным оппонентом считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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