Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского
Программа президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которой всем гражданам страны выдадут по 1000 гривен на оплату украинских товаров и услуг, станет причиной отказа партнеров от дальнейшей поддержки. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко считает, что, раздавая по 1000 гривен, нынешние власти Украины пытаются дать взятку избирателям, покупая их лояльность.
«Партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своих налогоплательщиков, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем – за лояльность», – заявил экс-президент Украины.
13 ноября The Economist сообщил, что на Украине началась подготовка к возможным выборам президента, предполагаемая дата – 25 мая 2025 г. Согласно закрытым внутренним опросам, популярность Зеленского значительно снизилась и эти выборы при нынешнем раскладе действующий президент бы проиграл. Общество больше не воспринимает его как яркого лидера военного времени. Его главным оппонентом считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании.