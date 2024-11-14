Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского

«Партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своих налогоплательщиков, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем – за лояльность», – заявил экс-президент Украины.