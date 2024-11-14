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Команда Трампа создает список для «беспрецедентной перестановки» в ​​Пентагоне

Ведомости

Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению, – это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства заявляет, что внимание новой администрации Трампа будет сосредоточено на военных офицерах, которые могут быть связаны с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли (начал работать при Трампе в 2019 г.).

«Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, будет уволен. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли, – они все уйдут», – говорит источник.

Планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства. Кроме того, неизвестно, одобрит ли план по Пентагону сам Трамп. Известно, что в прошлом республиканец критиковал руководство минобороны США за «проблемный» вывод войск из Афганистана в 2021 г.

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет. Трамп уже объявил о грядущем назначении бывшего директора национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), назначил бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного департамента эффективности государственного управления (DOGE), предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря и др.

13 октября Reuters писал, что Трамп ищет на пост генерального прокурора США лояльного чиновника. Во время первого срока Трампа генпрокурором был Джефф Сешнс. При его руководстве было запущено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемым контактам с Москвой в ходе предвыборной кампании Трампа 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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