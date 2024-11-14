Команда Трампа создает список для «беспрецедентной перестановки» в ​​Пентагоне

Планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства. Кроме того, неизвестно, одобрит ли план по Пентагону сам Трамп. Известно, что в прошлом республиканец критиковал руководство минобороны США за «проблемный» вывод войск из Афганистана в 2021 г.