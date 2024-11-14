Команда Трампа создает список для «беспрецедентной перестановки» в Пентагоне
Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению, – это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства заявляет, что внимание новой администрации Трампа будет сосредоточено на военных офицерах, которые могут быть связаны с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли (начал работать при Трампе в 2019 г.).
«Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, будет уволен. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли, – они все уйдут», – говорит источник.
Планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства. Кроме того, неизвестно, одобрит ли план по Пентагону сам Трамп. Известно, что в прошлом республиканец критиковал руководство минобороны США за «проблемный» вывод войск из Афганистана в 2021 г.
Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет. Трамп уже объявил о грядущем назначении бывшего директора национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), назначил бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного департамента эффективности государственного управления (DOGE), предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря и др.
13 октября Reuters писал, что Трамп ищет на пост генерального прокурора США лояльного чиновника. Во время первого срока Трампа генпрокурором был Джефф Сешнс. При его руководстве было запущено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемым контактам с Москвой в ходе предвыборной кампании Трампа 2016 г.