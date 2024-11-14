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CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

Ведомости

Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Элиз Стефаник отстранилась от прежней позиции по Украине, включая поддержку вступления страны в НАТО. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ранее Стефаник призывала альянс принять Украину, выступала за оказание стране военной помощи и поддерживала введение санкций против России. После объявления ее кандидатом на пост постпреда ее пресс-секретарь Али Блэк не стала уточнять телеканалу позицию конгрессмена относительно приема Украины в НАТО.

«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу и будет следовать его указаниям как главнокомандующего», – уточнила Блэк.

Уход от прямого ответа резко контрастирует с прошлой риторикой конгрессмена, подчеркивает телеканал. При этом сейчас изменилось и общественное мнение об оказании Украине поддержки, а избранный президент США Дональд Трамп и другие республиканцы все более скептично смотрят на выделение военной и финансовой помощи стране.

11 ноября Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты, писала AP.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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