CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Элиз Стефаник отстранилась от прежней позиции по Украине, включая поддержку вступления страны в НАТО. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что ранее Стефаник призывала альянс принять Украину, выступала за оказание стране военной помощи и поддерживала введение санкций против России. После объявления ее кандидатом на пост постпреда ее пресс-секретарь Али Блэк не стала уточнять телеканалу позицию конгрессмена относительно приема Украины в НАТО.
«Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу и будет следовать его указаниям как главнокомандующего», – уточнила Блэк.
Уход от прямого ответа резко контрастирует с прошлой риторикой конгрессмена, подчеркивает телеканал. При этом сейчас изменилось и общественное мнение об оказании Украине поддержки, а избранный президент США Дональд Трамп и другие республиканцы все более скептично смотрят на выделение военной и финансовой помощи стране.
11 ноября Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты, писала AP.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как его соперник, кандидат от демократов Камала Харрис – 226.