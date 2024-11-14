CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

Уход от прямого ответа резко контрастирует с прошлой риторикой конгрессмена, подчеркивает телеканал. При этом сейчас изменилось и общественное мнение об оказании Украине поддержки, а избранный президент США Дональд Трамп и другие республиканцы все более скептично смотрят на выделение военной и финансовой помощи стране.