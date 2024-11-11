Трамп выбрал на пост постпреда США в ООН конгрессвумен Элиз Стефаник
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность посла в ООН члена палаты представителей из Нью-Йорка, республиканку Элиз Стефаник. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление Трампа.
Претендентка долгое время была одним из самых верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты, отмечает издание.
Стефаник 40 лет, она окончила Гарвардский университет и работала в Белом доме при бывшем президенте Джордже Буше-младшем в совете по внутренней политике. В 2014 г. она стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в конгресс, представляя северную часть штата Нью-Йорк. В 2021 г. Стефаник заняла пост председателя конференции республиканцев палаты представителей. В начале своей политической карьеры она была известна как представитель более умеренных консерваторов, но вскоре начала разделять идеи Трампа.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей.
Politico после победы Трампа назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.
11 ноября Трамп заявил, что бывший исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет отвечать за безопасность на границах в его новой администрации. На пост главы администрации он выбрал сопредседателя своей предвыборной кампании Сьюзан Уайлс. Вице-президентом станет сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, обещал Трамп еще в июле.