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Трамп выбрал на пост постпреда США в ООН конгрессвумен Элиз Стефаник

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность посла в ООН члена палаты представителей из Нью-Йорка, республиканку Элиз Стефаник. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление Трампа.

Претендентка долгое время была одним из самых верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты, отмечает издание.

Стефаник 40 лет, она окончила Гарвардский университет и работала в Белом доме при бывшем президенте Джордже Буше-младшем в совете по внутренней политике. В 2014 г. она стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в конгресс, представляя северную часть штата Нью-Йорк. В 2021 г. Стефаник заняла пост председателя конференции республиканцев палаты представителей. В начале своей политической карьеры она была известна как представитель более умеренных консерваторов, но вскоре начала разделять идеи Трампа.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей.

Politico после победы Трампа назвало имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

11 ноября Трамп заявил, что бывший исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы (ICE) Том Хоман будет отвечать за безопасность на границах в его новой администрации. На пост главы администрации он выбрал сопредседателя своей предвыборной кампании Сьюзан Уайлс. Вице-президентом станет сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, обещал Трамп еще в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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