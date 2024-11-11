Трамп выбрал на пост постпреда США в ООН конгрессвумен Элиз Стефаник

Стефаник 40 лет, она окончила Гарвардский университет и работала в Белом доме при бывшем президенте Джордже Буше-младшем в совете по внутренней политике. В 2014 г. она стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в конгресс, представляя северную часть штата Нью-Йорк. В 2021 г. Стефаник заняла пост председателя конференции республиканцев палаты представителей. В начале своей политической карьеры она была известна как представитель более умеренных консерваторов, но вскоре начала разделять идеи Трампа.