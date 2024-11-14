Якушев: «Единая Россия» стала самой крупной партийной организацией в ДНР

8 ноября Якушев рассказал, что на съезде «Единой России» 14 декабря обновят программу партии, с которой она шла на выборы в Госдуму в 2021 г. По его словам, в декабре правительство планирует сделать публичную защиту новых федеральных проектов. ЕР же, в свою очередь, внесет изменения в так называемую народную программу партии и проголосует за эти изменения на съезде.