Якушев: «Единая Россия» стала самой крупной партийной организацией в ДНР
В ДНР располагается самая крупная региональная организация «Единой России», в ее команде более 142 000 человек. Об этом заявил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев на встрече с секретарем регионального отделения и главой ДНР Денисом Пушилиным и партийным активом на форуме первичных отделений региона, сообщил «Ведомостям» представитель ЕР.
Якушев напомнил, что 2024 г. будет важным для партии, так как это год первичных отделений. «Работа на местах важна для развития партии и понимания значимости первичных организаций», – подчеркнул врио секретаря генсовета.
Он также сообщил, что для лучшего взаимодействия между первичными организациями и федеральным руководством был создан Совет первичных организаций, аналогичные советы появятся в регионах. В настоящее время идет обсуждение проекта положения о «первичках».
Якушев затронул вопросы мотивации членов первичных организаций и необходимость постоянного контакта депутатов с местными уровнями. Он также выразил мнение о том, что нужно увеличить количество конкурсов для проектов первичных организаций и расширить грантовую поддержку.
Пушилин, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что первичные отделения «Единой России» в ДНР играют ключевую роль в соединении жителей с региональной властью. Он отметил необходимость интеграции законодательной базы в российскую правовую систему и адаптации к новым условиям жизни, что требует особой ответственности от всех.
8 ноября Якушев рассказал, что на съезде «Единой России» 14 декабря обновят программу партии, с которой она шла на выборы в Госдуму в 2021 г. По его словам, в декабре правительство планирует сделать публичную защиту новых федеральных проектов. ЕР же, в свою очередь, внесет изменения в так называемую народную программу партии и проголосует за эти изменения на съезде.