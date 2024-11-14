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Axios: Байден и Трамп планируют решить вопрос освобождения заложников в Газе

Ведомости

Президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп планируют работать сообща, чтобы добиться освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас», до 20 января. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники портала уточнили, что Байден провел в Овальном кабинете Белого дома встречу с семьями американских заложников. Родственники заложников выразили беспокойство за жизнь похищенных и указали, что у них осталось мало времени. Глава государства заверил семьи, что он с Трампом намерен добиться освобождения заложников до инаугурации избранного президента США. На встрече с Трампом Байден попросил его работать вместе, чтобы добиться соглашения об освобождении похищенных и прекращения огня между Израилем и «Хамасом».

Байден хочет использовать оставшееся время пребывания в должности, чтобы выйти из затянувшегося тупика в переговорах по урегулированию конфликта в анклаве. Трамп, скорее всего, также будет рад, что к инаугурации у него будет на один кризис меньше, отмечает Axios.

13 ноября представитель американского госдепартамента Ведант Патель заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю, несмотря на истечение 30-дневного срока, отведенного Вашингтоном для существенного увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу. По его словам, Израиль выполнил только ряд требований, изложенных в письме министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. При этом гуманитарные организации фиксируют самый низкий объем поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав с декабря прошлого года.

11 ноября Армия обороны Израиля объявила о расширении гуманитарной зоны в анклаве. При этом в заявлении отмечается, что израильские силы продолжат работать «над достижением целей войны», включая роспуск группировки «Хамас» и возвращение заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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