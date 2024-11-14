Axios: Байден и Трамп планируют решить вопрос освобождения заложников в Газе
Президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп планируют работать сообща, чтобы добиться освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас», до 20 января. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала уточнили, что Байден провел в Овальном кабинете Белого дома встречу с семьями американских заложников. Родственники заложников выразили беспокойство за жизнь похищенных и указали, что у них осталось мало времени. Глава государства заверил семьи, что он с Трампом намерен добиться освобождения заложников до инаугурации избранного президента США. На встрече с Трампом Байден попросил его работать вместе, чтобы добиться соглашения об освобождении похищенных и прекращения огня между Израилем и «Хамасом».
Байден хочет использовать оставшееся время пребывания в должности, чтобы выйти из затянувшегося тупика в переговорах по урегулированию конфликта в анклаве. Трамп, скорее всего, также будет рад, что к инаугурации у него будет на один кризис меньше, отмечает Axios.
13 ноября представитель американского госдепартамента Ведант Патель заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю, несмотря на истечение 30-дневного срока, отведенного Вашингтоном для существенного увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу. По его словам, Израиль выполнил только ряд требований, изложенных в письме министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. При этом гуманитарные организации фиксируют самый низкий объем поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав с декабря прошлого года.
11 ноября Армия обороны Израиля объявила о расширении гуманитарной зоны в анклаве. При этом в заявлении отмечается, что израильские силы продолжат работать «над достижением целей войны», включая роспуск группировки «Хамас» и возвращение заложников.