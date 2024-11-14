Axios: Байден и Трамп планируют решить вопрос освобождения заложников в Газе

Собеседники портала уточнили, что Байден провел в Овальном кабинете Белого дома встречу с семьями американских заложников. Родственники заложников выразили беспокойство за жизнь похищенных и указали, что у них осталось мало времени. Глава государства заверил семьи, что он с Трампом намерен добиться освобождения заложников до инаугурации избранного президента США. На встрече с Трампом Байден попросил его работать вместе, чтобы добиться соглашения об освобождении похищенных и прекращения огня между Израилем и «Хамасом».