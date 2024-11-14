Экс-губернатор Голубев получил мандат депутата заксобрания Ростовской области
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев получил мандат депутата законодательного собрания региона. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Ростовской области.
Мандат передан в связи с досрочным прекращением полномочий председателя комитета заксобрания по регламентным вопросам и депутатской этике Николая Беляева, а также с учетом решения президиума регионального политсовета регионального отделения «Единой России». Официальное решение было принято 14 ноября на 98-м заседании избирательной комиссии.
Голубев заявил о своей отставке с должности главы Ростовской области 4 ноября. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В тот же день президент назначил Слюсаря на пост врио губернатора региона.
12 ноября агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, представляющая в верхней палате парламента Ростовскую область, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Его могут рассмотреть на ближайшем заседании СФ и утвердить 20 ноября. «Коммерсантъ» ранее в ноябре писал, что отставка Рукавшниковой может быть связана с тем, что ее место в верхней палате парламента может занять Голубев.