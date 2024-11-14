Экс-губернатор Голубев получил мандат депутата заксобрания Ростовской области

12 ноября агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, представляющая в верхней палате парламента Ростовскую область, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Его могут рассмотреть на ближайшем заседании СФ и утвердить 20 ноября. «Коммерсантъ» ранее в ноябре писал, что отставка Рукавшниковой может быть связана с тем, что ее место в верхней палате парламента может занять Голубев.