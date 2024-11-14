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Экс-губернатор Голубев получил мандат депутата заксобрания Ростовской области

Ведомости

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев получил мандат депутата законодательного собрания региона. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Ростовской области.

Мандат передан в связи с досрочным прекращением полномочий председателя комитета заксобрания по регламентным вопросам и депутатской этике Николая Беляева, а также с учетом решения президиума регионального политсовета регионального отделения «Единой России». Официальное решение было принято 14 ноября на 98-м заседании избирательной комиссии.

Голубев заявил о своей отставке с должности главы Ростовской области 4 ноября. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. В тот же день президент назначил Слюсаря на пост врио губернатора региона.

12 ноября агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, представляющая в верхней палате парламента Ростовскую область, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Его могут рассмотреть на ближайшем заседании СФ и утвердить 20 ноября. «Коммерсантъ» ранее в ноябре писал, что отставка Рукавшниковой может быть связана с тем, что ее место в верхней палате парламента может занять Голубев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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