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Лавров прибыл в ОАЭ для участия в форуме «Сир Бани Яс»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в международном форуме «Сир Бани Яс», пишет ТАСС.

Форум «Сир Бани Яс» в ОАЭ является площадкой обсуждения актуальных международных проблем с участием политиков, экспертов и аналитиков из разных стран. Среди постоянных участников мероприятия страны глобального Юга и Востока.

Лавров также посетил форум по безопасности «Сир Бани Яс» в Абу-Даби в декабре 2023 г. После этого он отправился в столицу Катара Доху, где 10 декабря выступил на 21-м Дохийском форуме. В этом году форум в Дохе запланирован на 7-8 декабря.

Сейчас на Ближнем Востоке происходит очередное обострение конфликта между Израилем, Ираном и Ливаном. 4 октября Лавров заявил, что США не осудили атаки Израиля на Ливан и фактически поощряют страну к расширению зоны военных действий. Примером террористических методов для достижения политических целей министр назвал атаку на Ливан путем подрыва пейджеров членов «Хезболлы».

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность еврейского государства к операции с беспроводными устройствами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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