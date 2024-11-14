Лавров прибыл в ОАЭ для участия в форуме «Сир Бани Яс»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в международном форуме «Сир Бани Яс», пишет ТАСС.
Форум «Сир Бани Яс» в ОАЭ является площадкой обсуждения актуальных международных проблем с участием политиков, экспертов и аналитиков из разных стран. Среди постоянных участников мероприятия страны глобального Юга и Востока.
Лавров также посетил форум по безопасности «Сир Бани Яс» в Абу-Даби в декабре 2023 г. После этого он отправился в столицу Катара Доху, где 10 декабря выступил на 21-м Дохийском форуме. В этом году форум в Дохе запланирован на 7-8 декабря.
Сейчас на Ближнем Востоке происходит очередное обострение конфликта между Израилем, Ираном и Ливаном. 4 октября Лавров заявил, что США не осудили атаки Израиля на Ливан и фактически поощряют страну к расширению зоны военных действий. Примером террористических методов для достижения политических целей министр назвал атаку на Ливан путем подрыва пейджеров членов «Хезболлы».
10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность еврейского государства к операции с беспроводными устройствами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла».