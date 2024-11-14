Лавров прибыл в ОАЭ для участия в форуме «Сир Бани Яс»

Лавров также посетил форум по безопасности «Сир Бани Яс» в Абу-Даби в декабре 2023 г. После этого он отправился в столицу Катара Доху, где 10 декабря выступил на 21-м Дохийском форуме. В этом году форум в Дохе запланирован на 7-8 декабря.