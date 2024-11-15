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Трамп выбрал Кеннеди-младшего на пост главы минздрава и соцслужб США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Кеннеди-младший сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».

О том, что Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США, также писало Politico со ссылкой на источник. Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку политик годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.

В конце августа независимый кандидат Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за претендента от республиканцев Трампа. Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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