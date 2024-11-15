Трамп выбрал Кеннеди-младшего на пост главы минздрава и соцслужб США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, Кеннеди-младший сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».
О том, что Трамп предложит Кеннеди–младшему возглавить минздрав США, также писало Politico со ссылкой на источник. Издание предполагает, что такой выбор вызовет недоумение у многих экспертов в области здравоохранения, поскольку политик годами пропагандировал опровергнутые утверждения о том, что вакцины вызывают аутизм.
В конце августа независимый кандидат Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за претендента от республиканцев Трампа. Незадолго до этого издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало.