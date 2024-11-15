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Кеннеди-младший оказался в базе «Миротворца»

Ведомости

Роберт Кеннеди–младший, вынесенный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения и социальных служб страны, находится в украинской базе «Миротворец».

Утверждается, что Кеннеди–младший якобы «отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности» и «участвовал в информационных мероприятиях России».

15 ноября Трамп предложил выдвинуть Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению избранного главы государства, политик сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».

13 ноября Трамп объявил, что хочет назначить бывшую конгрессвумен Габбард на должность директора национальной разведки. Габбард также находится в базе «Миротворец». На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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