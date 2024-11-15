Кеннеди-младший оказался в базе «Миротворца»
Роберт Кеннеди–младший, вынесенный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения и социальных служб страны, находится в украинской базе «Миротворец».
Утверждается, что Кеннеди–младший якобы «отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности» и «участвовал в информационных мероприятиях России».
15 ноября Трамп предложил выдвинуть Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению избранного главы государства, политик сможет вернуть учреждениям системы здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».
13 ноября Трамп объявил, что хочет назначить бывшую конгрессвумен Габбард на должность директора национальной разведки. Габбард также находится в базе «Миротворец». На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб».