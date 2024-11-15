Кеннеди-младший оказался в базе «Миротворца»

13 ноября Трамп объявил, что хочет назначить бывшую конгрессвумен Габбард на должность директора национальной разведки. Габбард также находится в базе «Миротворец». На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб».