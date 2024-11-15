Оппозицию Абхазии попросили не покидать парламент до отставки президента

15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Митингующие выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое правительства стран подписали в конце октября. Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба заявил в разговоре с «Ведомостями», что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г.