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Оппозицию Абхазии попросили не покидать парламент до отставки президента

Ведомости

Представителей оппозиции попросили не покидать правительственные здания в Сухуме, пока президент Аслан Бжания не подаст в отставку, сообщает Sputnik.

«Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку», – говорится в публикации.

15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Митингующие выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое правительства стран подписали в конце октября. Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба заявил в разговоре с «Ведомостями», что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г.

Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС или таможенные платежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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