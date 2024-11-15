Оппозицию Абхазии попросили не покидать парламент до отставки президента
Представителей оппозиции попросили не покидать правительственные здания в Сухуме, пока президент Аслан Бжания не подаст в отставку, сообщает Sputnik.
«Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку», – говорится в публикации.
15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Митингующие выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое правительства стран подписали в конце октября. Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба заявил в разговоре с «Ведомостями», что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г.
Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС или таможенные платежи.