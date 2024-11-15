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FAZ: ЕС обвинил Китай в поставках оружия России и пригрозил санкциями

Ведомости

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против Китая в связи с тем, что тот якобы поставляет оружие России для использования в конфликте с Украиной. Об этом сообщают источники немецкого издания FAZ.

18 декабря состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться этот вопрос, утверждает источник.

В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал своих коллег ввести санкции против КНР.

Источники в ЕС сообщают, что в союзе не считают Китай нейтральной стороной. Таким образом, планируется ввести санкции на деятельность китайских компаний в Европе. Другой источник утверждает, что разговоры о санкциях находятся «на начальной стадии».

Источники утверждают, что дочерняя компания российского государственного оборонного концерна «Алмаз-Антей» под названием «Купол» разработала и испытала в Китае новый боевой беспилотник, который может поражать цели на большом расстоянии. Планируется наладить массовое производство этих беспилотников в Китае, чтобы использовать их в ходе конфликта с Украиной.

Кроме того, FAZ сообщает, что США также планирует ввод санкций против Китая по тем же причинам.

14 ноября Bloomberg писал со ссылкой на свои источники, что в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против России. Пакет мер предусматривает расширение санкций в отношении топливно-энергетического комплекса РФ и физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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