FAZ: ЕС обвинил Китай в поставках оружия России и пригрозил санкциями

Источники утверждают, что дочерняя компания российского государственного оборонного концерна «Алмаз-Антей» под названием «Купол» разработала и испытала в Китае новый боевой беспилотник, который может поражать цели на большом расстоянии. Планируется наладить массовое производство этих беспилотников в Китае, чтобы использовать их в ходе конфликта с Украиной.