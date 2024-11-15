FAZ: ЕС обвинил Китай в поставках оружия России и пригрозил санкциями
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против Китая в связи с тем, что тот якобы поставляет оружие России для использования в конфликте с Украиной. Об этом сообщают источники немецкого издания FAZ.
18 декабря состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться этот вопрос, утверждает источник.
В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал своих коллег ввести санкции против КНР.
Источники в ЕС сообщают, что в союзе не считают Китай нейтральной стороной. Таким образом, планируется ввести санкции на деятельность китайских компаний в Европе. Другой источник утверждает, что разговоры о санкциях находятся «на начальной стадии».
Источники утверждают, что дочерняя компания российского государственного оборонного концерна «Алмаз-Антей» под названием «Купол» разработала и испытала в Китае новый боевой беспилотник, который может поражать цели на большом расстоянии. Планируется наладить массовое производство этих беспилотников в Китае, чтобы использовать их в ходе конфликта с Украиной.
Кроме того, FAZ сообщает, что США также планирует ввод санкций против Китая по тем же причинам.
14 ноября Bloomberg писал со ссылкой на свои источники, что в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против России. Пакет мер предусматривает расширение санкций в отношении топливно-энергетического комплекса РФ и физических лиц.