Reuters: Иран поддержит любое решение Ливана в переговорах с Израилем
Иран поддержит любое решение Ливана, которое он примет на переговорах о прекращении огня с Израилем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Это означает, что Тегеран хочет завершить конфликт, который нанес удар по его ливанскому союзнику, шиитской группировке «Хезболла».
Ливанские чиновники рассказали, что посол США в Ливане представил проект предложения о прекращении огня спикеру ливанского парламента Набиху Берри. «Хезболла» уполномочила Берри вести переговоры, и 15 ноября он встретился с высокопоставленным иранским чиновником Али Лариджани.
«Мы при любых обстоятельствах поддерживаем ливанское правительство. Те, кто нарушает порядок, – это Нетаньяху и его люди», – заявил Лариджани на пресс-конференции в Бейруте.
Представитель Ирана заявил, что для установления мира потребуется больше времени, но выразил уверенность в его достижении.
За последние сутки военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали более 120 объектов по всему Ливану. ЦАХАЛ, в частности, ударила по штабу подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в Набатии.
11 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль.
Представители «Хезболлы» рассказали о переговорах, которые ведутся в Тегеране, Вашингтоне и Москве, добавив, что движение имеет достаточно оружия для «долгой войны», также они пообещали продолжить ракетные обстрелы Израиля.