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Reuters: Иран поддержит любое решение Ливана в переговорах с Израилем

Ведомости

Иран поддержит любое решение Ливана, которое он примет на переговорах о прекращении огня с Израилем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Это означает, что Тегеран хочет завершить конфликт, который нанес удар по его ливанскому союзнику, шиитской группировке «Хезболла».

Ливанские чиновники рассказали, что посол США в Ливане представил проект предложения о прекращении огня спикеру ливанского парламента Набиху Берри. «Хезболла» уполномочила Берри вести переговоры, и 15 ноября он встретился с высокопоставленным иранским чиновником Али Лариджани.

«Мы при любых обстоятельствах поддерживаем ливанское правительство. Те, кто нарушает порядок, – это Нетаньяху и его люди», – заявил Лариджани на пресс-конференции в Бейруте.

Представитель Ирана заявил, что для установления мира потребуется больше времени, но выразил уверенность в его достижении.

За последние сутки военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали более 120 объектов по всему Ливану. ЦАХАЛ, в частности, ударила по штабу подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в Набатии.

11 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль.

Представители «Хезболлы» рассказали о переговорах, которые ведутся в Тегеране, Вашингтоне и Москве, добавив, что движение имеет достаточно оружия для «долгой войны», также они пообещали продолжить ракетные обстрелы Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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