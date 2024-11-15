Лавров: Кремль четко изложил оценки разговора Путина и Шольца
Оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца четко изложены Кремлем, больше сказать на эту тему нечего. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», – сказал глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).
Министр сообщил, что прочел сообщение германской стороны на тему разговора лидеров двух стран. Лавров отметил, что после заявлений: «Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо», назревает вопрос, кому это необходимо. По мнению российского министра, точно не народу Украины.
15 ноября Путин и Шольц впервые с 2022 г. провели телефонный разговор. Как сообщали в Кремле, звонок состоялся по инициативе германской стороны. Reuters писало, что продолжительность разговора составила около часа. На сайте правительства Германии указано, что в ходе беседы Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ сказал, что Москва остается открытой к идее о проведении переговоров, но на данный момент от этого отказывается Киев, говорится в сообщении Кремля.