Лавров: Кремль четко изложил оценки разговора Путина и Шольца

15 ноября Путин и Шольц впервые с 2022 г. провели телефонный разговор. Как сообщали в Кремле, звонок состоялся по инициативе германской стороны. Reuters писало, что продолжительность разговора составила около часа. На сайте правительства Германии указано, что в ходе беседы Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ сказал, что Москва остается открытой к идее о проведении переговоров, но на данный момент от этого отказывается Киев, говорится в сообщении Кремля.