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Лавров: Кремль четко изложил оценки разговора Путина и Шольца

Ведомости

Оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца четко изложены Кремлем, больше сказать на эту тему нечего. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», – сказал глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

Министр сообщил, что прочел сообщение германской стороны на тему разговора лидеров двух стран. Лавров отметил, что после заявлений: «Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо», назревает вопрос, кому это необходимо. По мнению российского министра, точно не народу Украины.

15 ноября Путин и Шольц впервые с 2022 г. провели телефонный разговор. Как сообщали в Кремле, звонок состоялся по инициативе германской стороны. Reuters писало, что продолжительность разговора составила около часа. На сайте правительства Германии указано, что в ходе беседы Шольц осудил спецоперацию на Украине и призвал Путина прекратить ее, вывести российских военных и начать переговоры. Президент РФ сказал, что Москва остается открытой к идее о проведении переговоров, но на данный момент от этого отказывается Киев, говорится в сообщении Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что у Путина и Шольца имеются серьезные разногласия по ситуации вокруг Украины. При этом сам факт стремления Германии узнавать позицию Москвы «из первых рук» расценивается как позитивный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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