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ВС России взяли под контроль Макаровку и Ленинское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Макаровка и Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Контроль над Ленинским установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.

За последние сутки, как следует из сводки, российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ), и инфраструктуре военного аэродрома. ВС РФ также наносили удары по цехам производства, местам хранения беспилотников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.

15 ноября Минобороны сообщило о взятии силами «Центра» села Степановка в республике. Ранее на этой неделе российское министерство также заявило, что под контроль ВС РФ перешли Вознесенка, Ровнополь и Волченка в ДНР, а также Колесниковка в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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