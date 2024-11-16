ВС России взяли под контроль Макаровку и Ленинское в ДНР

За последние сутки, как следует из сводки, российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ), и инфраструктуре военного аэродрома. ВС РФ также наносили удары по цехам производства, местам хранения беспилотников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.