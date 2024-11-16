ВС России взяли под контроль Макаровку и Ленинское в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Макаровка и Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Контроль над Ленинским установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка ДНР», – говорится в сообщении Минобороны.
За последние сутки, как следует из сводки, российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине также нанесла поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ), и инфраструктуре военного аэродрома. ВС РФ также наносили удары по цехам производства, местам хранения беспилотников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах.
15 ноября Минобороны сообщило о взятии силами «Центра» села Степановка в республике. Ранее на этой неделе российское министерство также заявило, что под контроль ВС РФ перешли Вознесенка, Ровнополь и Волченка в ДНР, а также Колесниковка в Харьковской области.