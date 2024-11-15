Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль село Степановка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль село Степановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Ранее на этой неделе российское министерство заявляло также о взятии под контроль населенных пунктов Вознесенка, Ровнополь и Волченка в ДНР, Колесниковка в Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
13 глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил Угледар, который в начале октября был взят под контроль российским войсками. По его словам, разрушения в городе очень серьезные – «целого здания найти практически невозможно». Российские военные сейчас оказывают помощь оставшемуся в городе немногочисленному гражданскому населению, заверил Пушилин.