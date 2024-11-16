Зеленский допустил переговоры при условии их проведения «не наедине» с Россией

Пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт заявила на этой неделе, что Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США. 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров. В Кремле заявили, что Россия такую должность вводить не планирует.