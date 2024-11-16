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Зеленский допустил переговоры при условии их проведения «не наедине» с Россией

Ведомости

Переговоры между Россией и Украиной возможны, но Киев не останется в них наедине с Москвой, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное».

Диалог сторон возможен при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной», заявил глава государства, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа о переговорах Москвы и Киева.

Прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. В слабой позиции, подчеркнул он, «нечего делать на этих переговорах».

Важна позиция Трампа, а США должны исходить из того, что Россия «нарушила нашу территориальную целостность, международное право», добавил глава государства.

«А еще должны быть элементы нашего плана победы. Для нас победа – сильная Украина. В дипломатии или на поле боя – это второй вопрос. Первое – сильная Украина. Она должна быть сильной для любой дипломатии», – сказал Зеленский.

Прошедшую в сентябре встречу с Трампом украинский президент назвал положительной и «аргументированной» со стороны Киева, и против позиции республики Зеленский «ничего не слышал». После победы республиканца стороны, продолжил президент, также провели «хороший» разговор, в нем Трамп выразил поддержку Украине, заявив, что ценит ее «прочность, целостность и смелость».

Пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт заявила на этой неделе, что Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США. 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров. В Кремле заявили, что Россия такую должность вводить не планирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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