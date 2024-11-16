Зеленский допустил переговоры при условии их проведения «не наедине» с Россией
Переговоры между Россией и Украиной возможны, но Киев не останется в них наедине с Москвой, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное».
Диалог сторон возможен при условии, что Украина будет «не наедине с РФ, что будет сильной», заявил глава государства, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа о переговорах Москвы и Киева.
Прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях, в которых сейчас Украина не усилена «некоторыми важными элементами», – это на входе проигрышный статус для республики, отметил Зеленский. В слабой позиции, подчеркнул он, «нечего делать на этих переговорах».
Важна позиция Трампа, а США должны исходить из того, что Россия «нарушила нашу территориальную целостность, международное право», добавил глава государства.
«А еще должны быть элементы нашего плана победы. Для нас победа – сильная Украина. В дипломатии или на поле боя – это второй вопрос. Первое – сильная Украина. Она должна быть сильной для любой дипломатии», – сказал Зеленский.
Прошедшую в сентябре встречу с Трампом украинский президент назвал положительной и «аргументированной» со стороны Киева, и против позиции республики Зеленский «ничего не слышал». После победы республиканца стороны, продолжил президент, также провели «хороший» разговор, в нем Трамп выразил поддержку Украине, заявив, что ценит ее «прочность, целостность и смелость».
Пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт заявила на этой неделе, что Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США. 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров. В Кремле заявили, что Россия такую должность вводить не планирует.