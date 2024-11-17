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Си Цзиньпин: КНР прилагает усилия для мирного завершения конфликта на Украине

Пекин, по его словам, проводит «челночную дипломатию»
Ведомости

Китай прилагает необходимые дипломатические усилия для продвижения мирных переговоров и урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.

«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны, избежать его эскалации и не «подливать масло в огонь». Си напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение «большего числа голосов» в поддержку мира.

Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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