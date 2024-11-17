Си Цзиньпин: КНР прилагает усилия для мирного завершения конфликта на Украине

Си Цзиньпин: КНР прилагает усилия для мирного завершения конфликта на УкраинеПекин, по его словам, проводит «челночную дипломатию»
Китай прилагает необходимые дипломатические усилия для продвижения мирных переговоров и урегулирования конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит "челночную дипломатию" и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В октябре в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани председатель КНР призвал не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны, избежать его эскалации и не «подливать масло в огонь». Си напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение «большего числа голосов» в поддержку мира.
Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.