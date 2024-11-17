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Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Ведомости

Конфликт на Украине закончится переговорами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министрами обороны Австралии и Японии, следует из трансляции на сайте Пентагона.

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это ни разрешилось в будущем. Я считаю, что в конечном итоге конфликт будет урегулирован путем переговоров», – сказал он.

По словам министра, союзники Киева последние 2,5 года делают все для того, чтобы конфликт завершился «как можно скорее» и Украина «могла защищать себя и свой суверенитет». 

О том, что российско-украинский конфликт закончится диалогом, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. 27 августа глава государства на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил, что «надо иметь сильные позиции к этому диалогу». Зеленский добавил, что получить сильные позиции необходимо до второго мирного саммита.

В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще полтора года назад. Причиной, по которой боевые действия продолжаются, российский президент назвал отказ Киева от переговоров с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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