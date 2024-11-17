Остин: конфликт на Украине завершится переговорами
Конфликт на Украине закончится переговорами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министрами обороны Австралии и Японии, следует из трансляции на сайте Пентагона.
«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это ни разрешилось в будущем. Я считаю, что в конечном итоге конфликт будет урегулирован путем переговоров», – сказал он.
По словам министра, союзники Киева последние 2,5 года делают все для того, чтобы конфликт завершился «как можно скорее» и Украина «могла защищать себя и свой суверенитет».
О том, что российско-украинский конфликт закончится диалогом, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. 27 августа глава государства на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил, что «надо иметь сильные позиции к этому диалогу». Зеленский добавил, что получить сильные позиции необходимо до второго мирного саммита.
В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще полтора года назад. Причиной, по которой боевые действия продолжаются, российский президент назвал отказ Киева от переговоров с Москвой.