NBC: команда Трампа готовит список ответственных за вывод войск из Афганистана

14 ноября Reuters со ссылкой на источники писал, что команда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению, – это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне. Сообщалось, что планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства.