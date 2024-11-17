NBC: команда Трампа готовит список ответственных за вывод войск из Афганистана
Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа готовит список из членов военного руководства, ответственных за вывод американских войск из Афганистана в 2021 г., передает NBC News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала сообщили, что команда республиканца выясняет, возможно ли предъявить обвинения военнослужащим. Уточняется, что команда Трампа относится к этому «очень серьезно» – речь может идти о создании комиссии для расследования вывода американских войск из страны в 2021 г.
14 ноября Reuters со ссылкой на источники писал, что команда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению, – это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне. Сообщалось, что планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства.
Кроме того, неизвестно, одобрит ли план по Пентагону сам Трамп. Reuters отмечал, что в прошлом республиканец критиковал руководство минобороны США за «проблемный» вывод войск из Афганистана в 2021 г.
Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет. Министром обороны может стать журналист Fox News и ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Пит Хегсет, советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена Демократической партии Тулси Габбард.