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NBC: команда Трампа готовит список ответственных за вывод войск из Афганистана

Ведомости

Команда избранного 47-го президента США Дональда Трампа готовит список из членов военного руководства, ответственных за вывод американских войск из Афганистана в 2021 г., передает NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала сообщили, что команда республиканца выясняет, возможно ли предъявить обвинения военнослужащим. Уточняется, что команда Трампа относится к этому «очень серьезно» – речь может идти о создании комиссии для расследования вывода американских войск из страны в 2021 г.

14 ноября Reuters со ссылкой на источники писал, что команда Трампа создает список из офицеров, подлежащих увольнению, – это может стать «беспрецедентной перестановкой» в Пентагоне. Сообщалось, что планирование увольнений находится на ранней стадии и может измениться по мере формирования администрации, уточнили собеседники агентства.

Кроме того, неизвестно, одобрит ли план по Пентагону сам Трамп. Reuters отмечал, что в прошлом республиканец критиковал руководство минобороны США за «проблемный» вывод войск из Афганистана в 2021 г.

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет. Министром обороны может стать журналист Fox News и ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Пит Хегсет, советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена Демократической партии Тулси Габбард.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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