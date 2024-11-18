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Эрдоган намерен предложить заморозить конфликт на Украине на саммите G20

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства утверждают, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. сообщили, что Бразилия направила приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину. 18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы не срывать его. Российский лидер напомнил, что в стране «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». 13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вечером 17 ноября The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву наносить удары вглубь России с помощью поставленных американцами дальнобойных ракет. По данным французской газеты Le Figaro, Украина также могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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