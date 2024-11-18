Эрдоган намерен предложить заморозить конфликт на Украине на саммите G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства утверждают, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.
Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. сообщили, что Бразилия направила приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину. 18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы не срывать его. Российский лидер напомнил, что в стране «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». 13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вечером 17 ноября The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву наносить удары вглубь России с помощью поставленных американцами дальнобойных ракет. По данным французской газеты Le Figaro, Украина также могла получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.