Эрдоган намерен предложить заморозить конфликт на Украине на саммите G20

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В начале октября «Ведомости» со ссылкой на источник в оргкомитете саммита 2024 г. сообщили, что Бразилия направила приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину. 18 октября Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы не срывать его. Российский лидер напомнил, что в стране «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился». 13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.