МИД КНР указал на важность деэскалации конфликта на Украине

В комментарии РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что президент Владимир Путин уже высказывался об ударах по территории РФ дальнобойным оружием. По словам главы государства, если решение об этих ударах будет принято, это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Это «существенным образом меняет саму суть, природу конфликта», говорил Путин.