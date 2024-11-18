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МИД КНР указал на важность деэскалации конфликта на Украине

Ведомости

В конфликте на Украине самое важное – скорейшая деэскалация и поиск политического решения. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь, комментируя разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ.

«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое решение. Сейчас самое важное – способствовать скорейшему охлаждению ситуации», – сказал он во время брифинга (цитата по ТАСС).

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь территории России с использованием западных дальнобойных ракеты в ближайшие дни. Портал Axios со ссылкой на источник писал, что решение об использовании поставленных США дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории было доведено до сведения Украины около трех дней назад.

В комментарии РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что президент Владимир Путин уже высказывался об ударах по территории РФ дальнобойным оружием. По словам главы государства, если решение об этих ударах будет принято, это будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Это «существенным образом меняет саму суть, природу конфликта», говорил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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