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The Times of Israel: лидеры «Хамаса» перебрались из Катара в Турцию

Ведомости

Высокопоставленные члены зарубежного руководства «Хамаса» перебрались в Турцию из Катара, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного арабского дипломата. Это произошло после того, как Доха отказалась от посредничества в переговорах между палестинским движением и Израилем, уточняет издание.

По словам неназванного собеседника газеты, зарубежное руководство «Хамаса» и до этого проводило большую часть времени в Турции. В начале ноября СМИ писали, что с просьбой об отъезде должностных лиц «Хамаса» из Дохи обратился Вашингтон. Политбюро движения действовало в Катаре с 2012 г.

Представители группировки рассматривали возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию, писало издание Financial Times со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты тогда указал, что руководство «Хамаса» скорее переедет в Турцию, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает группировку и критикует Израиль.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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