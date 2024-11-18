The Times of Israel: лидеры «Хамаса» перебрались из Катара в Турцию
Высокопоставленные члены зарубежного руководства «Хамаса» перебрались в Турцию из Катара, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного арабского дипломата. Это произошло после того, как Доха отказалась от посредничества в переговорах между палестинским движением и Израилем, уточняет издание.
По словам неназванного собеседника газеты, зарубежное руководство «Хамаса» и до этого проводило большую часть времени в Турции. В начале ноября СМИ писали, что с просьбой об отъезде должностных лиц «Хамаса» из Дохи обратился Вашингтон. Политбюро движения действовало в Катаре с 2012 г.
Представители группировки рассматривали возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию, писало издание Financial Times со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты тогда указал, что руководство «Хамаса» скорее переедет в Турцию, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает группировку и критикует Израиль.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.