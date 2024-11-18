The Times of Israel: лидеры «Хамаса» перебрались из Катара в Турцию

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, за время ведения боевых действий в анклаве погибли более 43 000 человек.