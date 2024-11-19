В Кремле оценили возможность применения ядерного оружия
Российская Федерация может применять ядерное оружие по отношению к государству, которое представляет угрозу суверенитету и с помощью обычного оружия. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия может применять ядерное оружие и в случае нападения на Беларусь, так как она является участником союзного государства.
«Агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», – добавил Песков.
19 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте указа. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных для РФ условиях.