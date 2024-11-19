В Кремле оценили возможность применения ядерного оружия

Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте указа. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных для РФ условиях.