Зеленский представил в Верховной раде «план стойкости» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский представил «план стойкости» страны, состоящий из 10 пунктов. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время выступления Зеленского в Раде заглушили связь и интернет.
10 пунктов плана обозначены следующим образом: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов. План со всеми приложениями будет представлен в декабре. Документ планируют дополнить при участии общества, бизнеса и экспертов.
По словам Железняка, речь Зеленского продлилась час. Глава Украины сообщил, что выборов в стране не будет. «Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», – сказал он. Кроме того, власти не будут уменьшать мобилизационный возраст и учредят военного омбудсмена.
По озвученным планам, в следующем году Украина произведет как минимум 30 000 дальнобойных дронов. Власти планируют привлекать ветеранов боевых действий на государственную службу, создавать реабилитационные отделения, локализовать производства, создать «паспорта устойчивости» и «паспорта генерации» регионов в сфере энергетики, а также улучшить налоговые условия для прифронтовых территорий.
В сфере человеческого капитала Зеленский объявил о создании министерства объединения Украины, национального стандарта безбарьерности, института множественного гражданства. Кроме того, планируется перезапустить дипломатическую службу. В сфере культуры Зеленский заявил о «культурном Рамштайне», выделив содействие кафедрам украинистики за рубежом.
В ноябре Зеленский заявлял, что итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».