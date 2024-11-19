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Зеленский представил в Верховной раде «план стойкости» для Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский представил «план стойкости» страны, состоящий из 10 пунктов. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время выступления Зеленского в Раде заглушили связь и интернет.

10 пунктов плана обозначены следующим образом: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов. План со всеми приложениями будет представлен в декабре. Документ планируют дополнить при участии общества, бизнеса и экспертов.

По словам Железняка, речь Зеленского продлилась час. Глава Украины сообщил, что выборов в стране не будет. «Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», – сказал он. Кроме того, власти не будут уменьшать мобилизационный возраст и учредят военного омбудсмена.

По озвученным планам, в следующем году Украина произведет как минимум 30 000 дальнобойных дронов. Власти планируют привлекать ветеранов боевых действий на государственную службу, создавать реабилитационные отделения, локализовать производства, создать «паспорта устойчивости» и «паспорта генерации» регионов в сфере энергетики, а также улучшить налоговые условия для прифронтовых территорий.

В сфере человеческого капитала Зеленский объявил о создании министерства объединения Украины, национального стандарта безбарьерности, института множественного гражданства. Кроме того, планируется перезапустить дипломатическую службу. В сфере культуры Зеленский заявил о «культурном Рамштайне», выделив содействие кафедрам украинистики за рубежом.

В ноябре Зеленский заявлял, что итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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