Зеленский представил в Верховной раде «план стойкости» для Украины

По словам Железняка, речь Зеленского продлилась час. Глава Украины сообщил, что выборов в стране не будет. «Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы», – сказал он. Кроме того, власти не будут уменьшать мобилизационный возраст и учредят военного омбудсмена.