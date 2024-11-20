Reuters: в ЕС недовольны досрочным завершением дискуссии по Украине на G20

Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряженную дискуссию о конфликте на Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.