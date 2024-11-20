Reuters: в ЕС недовольны досрочным завершением дискуссии по Украине на G20
Европейские делегаты на саммите G20 в Бразилии были недовольны решением президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы сократить напряженную дискуссию о конфликте на Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сожалеет о том, что в коммюнике G20 не подчеркивается ответственность России.
«Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что ответственность лежит на России», – сказал он в конце саммита.
Reuters отмечает, что на встречах «большой двадцатки» было трудно говорить об Украине, потому что за столом переговоров сидели Россия и ее союзники. Президент России Владимир Путин не присутствовал на саммите в Рио-де-Жанейро, но его представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обычно коммюнике публикуется в конце саммита, но бразильский лидер решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания 18 ноября – в тот момент, когда лидеров Франции, Германии и США не было в зале, сообщили дипломаты.
«Коммюнике было закрыто президентом Лулой. Оно не соответствует той позиции, которую мы могли бы занять», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Один из европейских чиновников назвал маневр президента Бразилии «жестоким», но его страна решила уважать право принимающей стороны саммита решать, когда выпускать совместное заявление. Бразилия ускорила утверждение коммюнике вечером 18 ноября, чтобы избежать риска того, что саммит закончится без итоговой декларации, сообщили Reuters три бразильских дипломата, присутствовавших на переговорах.
Саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Участники саммита утвердили итоговую декларацию, в этом документе они, в частности, приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Россия поддержала пункт декларации об урегулировании на Украине.