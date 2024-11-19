Россия поддержала пункт декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине

Как отметил Лавров, в декларации имеется параграф по Украине, с которым российская сторона согласилась, так как в нем имеется призыв к разговору о мире на «реалистичных основаниях». Также Лавров ранее отмечал, что участники пытались «украинизировать» повестку саммита G20 в Бразилии, но попытки заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал». Итоги саммита представляются для Москвы позитивными, заключил министр.