Россия поддержала пункт декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине
Российская сторона согласна с пунктом итоговой декларации саммита G20 о «честном и разумном» урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.
Как отметил Лавров, в декларации имеется параграф по Украине, с которым российская сторона согласилась, так как в нем имеется призыв к разговору о мире на «реалистичных основаниях». Также Лавров ранее отмечал, что участники пытались «украинизировать» повестку саммита G20 в Бразилии, но попытки заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал». Итоги саммита представляются для Москвы позитивными, заключил министр.
19 ноября из итоговой декларации саммита стало известно, что лидеры «группы двадцати» приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
Участники также подчеркнули негативные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста. 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии.