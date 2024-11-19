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Россия поддержала пункт декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Российская сторона согласна с пунктом итоговой декларации саммита G20 о «честном и разумном» урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита.

Как отметил Лавров, в декларации имеется параграф по Украине, с которым российская сторона согласилась, так как в нем имеется призыв к разговору о мире на «реалистичных основаниях». Также Лавров ранее отмечал, что участники пытались «украинизировать» повестку саммита G20 в Бразилии, но попытки заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал». Итоги саммита представляются для Москвы позитивными, заключил министр.

19 ноября из итоговой декларации саммита стало известно, что лидеры «группы двадцати» приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

Участники также подчеркнули негативные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста. 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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