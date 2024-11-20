Пресс-секретари президентов России и США не контактировали со времен Обамы
Пресс-секретари президентов РФ и США не контактировали со времен президентства Барака Обамы. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», – сказал представитель Кремля, добавив, что не общался с пресс-секретарями Дональда Трампа и Джо Байдена.
16 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Кэролайн Левитт будет занимать пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации. Левитт занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации она была помощником пресс-секретаря. Трамп заявил, что Левитт проделала «феноменальную работу» в ходе его предвыборной кампании.
Левитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома. До нее им считался Рон Зиглер – ему было 29 лет, когда президент Ричард Никсон дал ему эту должность в 1969 г.