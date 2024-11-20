СФ одобрил закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола
Совет Федерации поддержал закон, запрещающий усыновление детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола. Решение приняли на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Представитель партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова, презентовавшая проект в Совете Федерации, подчеркнула, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», а инициатива – «продолжением большой законодательной работы по защите права российских детей жить и воспитываться в традиционных семьях». С этой целью устанавливается запрет на усыновление или опеку лицам, которые проживают, являются гражданами государств, в которых разрешена смена пола, а также разрешено внесение изменений в документы, удостоверяющие личность о половой принадлежности этих лиц без медицинского вмешательства. Аналогичный запрет устанавливается и для лиц без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанных государствах. На данный момент уже действует запрет на усыновление и опеку лицами, если они состоят в однополых браках, являются гражданами государств, где такие однополые браки разрешены, а также лицами, которые уже сменили пол.
«Вы помните 1990-е годы, просто бизнес организовали на этом, на усыновлении детей зарубежными странами. Недобросовестные люди просто отказывали нашим гражданам, придумывали всякие причины и отдавали детей за рубеж. <…> Наши детишки, даже если они дети с ограниченными возможностями, с той или иной болезнью, они нам нужны, они наши дети», – напомнила председатель СФ Валентина Матвиенко.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что за последние семь лет было усыновлено 699 российских детей. Право усыновить российских детей имеют 150 стран мира.
«Безусловно, в этих странах не выстроена не только последовательная система защиты и мониторинга состояния семей, в которых установлены наши дети, но и, безусловно, стремительно деформируется та система ценностей, которая, мы считаем, наносит вред нашим детям», – подчеркнула Кузнецова, призвав «усилить работу по поддержке наших семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поддержать наши семьи, которые сегодня берут под опеку детей, и выстроить максимально эффективный мониторинг за этим направлением работы».
Документ вносит поправки в статьи Семейного кодекса о лицах, которые не могут быть опекунами и усыновителями детей (ст. 146 и 127 СК РФ соответственно). Под сменой пола в законопроекте подразумевается как медицинское вмешательство, так и изменения в документах гражданина. Авторами законопроекта являются 13 депутатов Госдумы, в их числе: председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его заместитель Анна Кузнецова (оба – «Единая Россия»), а также Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и Дмитрий Певцов («Новые люди»).