СФ одобрил закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

Представитель партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова, презентовавшая проект в Совете Федерации, подчеркнула, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», а инициатива – «продолжением большой законодательной работы по защите права российских детей жить и воспитываться в традиционных семьях». С этой целью устанавливается запрет на усыновление или опеку лицам, которые проживают, являются гражданами государств, в которых разрешена смена пола, а также разрешено внесение изменений в документы, удостоверяющие личность о половой принадлежности этих лиц без медицинского вмешательства. Аналогичный запрет устанавливается и для лиц без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанных государствах. На данный момент уже действует запрет на усыновление и опеку лицами, если они состоят в однополых браках, являются гражданами государств, где такие однополые браки разрешены, а также лицами, которые уже сменили пол.