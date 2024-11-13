В России ужесточили правила усыновления детей иностранцамиОпекать российских сирот не смогут граждане стран с разрешенной сменой пола
В России ужесточили правила усыновления детей иностранцами. Опекать российских сирот не смогут граждане стран с разрешенной сменой пола Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает усыновлять и брать под опеку российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола. Документ вносит поправки в статьи Семейного кодекса о лицах, которые не могут быть опекунами и усыновителями детей (ст. 146 и 127 СК РФ соответственно). Под сменой пола в законопроекте подразумевается как медицинское вмешательство, так и изменения в документах гражданина. Авторами законопроекта являются 13 депутатов Госдумы, в их числе: председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его заместитель Анна Кузнецова (оба – «Единая Россия»), а также Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и Дмитрий Певцов («Новые люди»).
Предлагаемый депутатами законопроект позволит уберечь усыновленных детей из России от того, что они сами сменят пол в другой стране, говорится в Telegram-канале Володина. По его словам, всего с 1993 г. иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. Политику западных государств в отношении детей Володин назвал «губительной», отметив, что в 10 европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В их числе Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения, Швейцария.
В России уже введен запрет на усыновление детей для людей, которые сменили пол или находятся в однополом браке (с июля прошлого года действует запрет на смену пола без специальных медицинских показаний, а браки тех, кто это сделал ранее, аннулируются. – «Ведомости»), напоминают авторы законопроекта в пояснительной записке. Но под действующие запреты не попадают, например, граждане Италии, продолжают они. В этой стране представители ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским в РФ) регистрируют между собой гражданские союзы, там также разрешена смена пола, объясняют члены парламента.
Законопроект таким образом запрещает усыновлять российских детей гражданам из «стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», рассуждают депутаты.
По данным проекта Our World in Data, смена пола запрещена в 97 странах (Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Болгария, Венгрия, Монако и др.). Без каких-либо ограничений изменить пол можно в 34 странах (Бразилия, Норвегия, Португалия, Южная Корея, Пакистан и т. д.). С ограничениями – в 56 государствах (например, по медицинским показаниям – в Великобритании, Узбекистане, Германии, Израиле).
Усыновление российских детей иностранцами может быть и полностью прекращено, говорится в июньском докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам прошлого года. Причиной этого являются «складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двусторонних отношениях с западными странами», сказано в докладе.
Демографический протекционизм
С 1 января 2013 г. в России вступил в силу «закон Димы Яковлева», который запретил американским гражданам усыновлять сирот из России. Документ назван в честь мальчика из России, который погиб по вине приемной семьи в США. Российский закон стал ответом на «акт Магнитского», который предусматривает запрет на въезд и замораживание активов людей, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в России
В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который запретил иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.
В июле 2023 г. вступил в силу закон о запрете смена полы в России. Документ также предусматривает, что сменившие пол иностранцы не могут усыновлять детей из России.
При этом в сентябре этого года совет Госдумы не стал рассматривать законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран (внесен группой депутатов из фракций ЛДПР и КПРФ в августе 2022 г.), писали «Ведомости». Отказаться от такой инициативы предложил думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Запрет на усыновление «правильнее» было бы вводить для граждан стран с разрешенной сменой пола, так как именно такие государства небезопасны для детей, сказала «Ведомостям» глава комитета Нина Останина. «Недружественность – это временное состояние государства», – пояснила она.
В России ищут семью 33 895 детей, следует из данных федерального портала «Усыновите. ру» на 1 ноября этого года. В 2023 г. были усыновлены 2243 российских ребенка, всего шестеро из них (0,27%) – иностранными гражданами, причем исключительно из европейских стран, следует из данных Минпросвещения. В 2022 г. иностранцы усыновили 57 российских детей, а в 2021 г. – 69 сирот. Согласно статистике ведомства, всего по итогам 2023 г. жили в семье 81 508 усыновленных несовершеннолетних, из них 12 547 российских детей – в семьях иностранцев.
В России есть три формы устройства детей, оставшихся без родителей, а именно: опека и попечительство, проживание в приемной семье и усыновление, рассказала «Ведомостям» главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права РАН Наталия Летова. По ее словам, опека оформляется на детей младше 14 лет, а попечительство – на лиц от 14 до 18 лет. Ребенка также может забрать приемная семья, в ней может проживать не более восьми детей. За опеку, попечительство и содержание ребенка в приемной семье граждане получают ежемесячные выплаты, уточнила она.
Усыновление же является приоритетной формой устройства, которое по юридическим последствиям не отличается от тех, что имеют родные родители ребенка, продолжила Летова. Усыновители получают уже единовременную выплату, уточнила она. При этом иностранные граждане не получают никаких выплат.