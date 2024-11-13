В России ужесточили правила усыновления детей иностранцами

Демографический протекционизм

С 1 января 2013 г. в России вступил в силу «закон Димы Яковлева», который запретил американским гражданам усыновлять сирот из России. Документ назван в честь мальчика из России, который погиб по вине приемной семьи в США. Российский закон стал ответом на «акт Магнитского», который предусматривает запрет на въезд и замораживание активов людей, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в России

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который запретил иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

В июле 2023 г. вступил в силу закон о запрете смена полы в России. Документ также предусматривает, что сменившие пол иностранцы не могут усыновлять детей из России.