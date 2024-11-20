Путин передал зоопарку КНДР более 70 животных

В Пхеньян в сопровождении ветеринаров были направлены африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок. Сейчас они все находятся на карантине, в вольеры их переселят после акклиматизации.