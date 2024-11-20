Путин передал зоопарку КНДР более 70 животных
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале Минприроды.
В Пхеньян в сопровождении ветеринаров были направлены африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов, 40 уток-мандаринок. Сейчас они все находятся на карантине, в вольеры их переселят после акклиматизации.
По словам Козлова, Московский и Пхеньянский зоопарки – ведущие учреждения, где в неволе изучают, спасают, сохраняют и разводят редкие виды животных.
«Открыта новая веха во взаимодействии по таким вопросам, как реабилитация, реинтродукция, ветеринария и создание вольерной инфраструктуры», – сказал Козлов.
Московский зоопарк планирует расширить совместную работу с северокорейскими коллегами. Московский зоопарк уже передавал зоопарку Пхеньяна в апреле 2024 г. орланов, беркутов, журавлей и попугаев. Млекопитающие из России привезены в Северную Корею впервые.